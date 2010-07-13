Прикарпатье: из-за оползня отселены дети из лагеря
18:17, 13 июля 2010Страна
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Вчера вечером в селе Ганнусивка Тисменицкого района Ивано-Франковской области произошел оползень, в результате чего было отселено 20 детей из оздоровительного лагеря.
Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Ивано-Франковской области.
Угрозы зданиям и жителям села нет, и дети в безопасности, заверили спасатели.
Согласно информации Службы автомобильных дорог, на утро 13 июля в результате повреждения дорожного полотна в Ивано-Франковской области отсутствовало транспортное сообщение с 11 населенными пунктами.
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