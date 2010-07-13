Где оздоравливаются сотрудники Киевской мэрии

На рассмотрение Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности вынесен вопрос о коммерческом предложении относительно покупки Киевом жилищного комплекса в Марианских Банях (Чешская Республика) для оздоровления сотрудников КГГА.

Как информирует пресс-служба фракции БЮТ в Киевсовете со ссылкой на заместителя председателя комиссии Дениса МОСКАЛЯ, Киевсовету предложено приобрести за 2 миллиона евро жилищный комплекс на 30 квартир в городе Плана возле Марианских Бань, который можно будет использовать в качестве гостиницы, базы отдыха для оздоровление сотрудников КГГА.

Д.МОСКАЛЬ обратил внимание, что в повестке дня заседания комиссии в соответствующем вопросе была допущена “очень символическая ошибка”: вместо «Марианские бани» напечатали «Марсианские бани».

«Конечно, какой еще может показаться такая идея, как не марСианской: с нынешним бюджетом города и суммой его долгов предлагать киевлянам купить для отдыха чиновников исторический 4-этажный дом-имение площадью 2 116 кв. м постройки 1875 года с сохраненным внешним видом, реконструированным в 2009 году», - прокомментировал Д.МОСКАЛЬ.

По словам депутата, согласно документам, предложенным Киевсовету для принятия, площадь каждой из комнат составляет от 40 кв. м до 133 кв. м, с потолком в 3,5 м. Стоимость 1 кв. м площади квартиры - 1250 евро без учета налога.

Д.МОСКАЛЬ сообщил, что Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам собственности не поддержала предложение приобрести дом и перенаправила ее на рассмотрение Комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития.