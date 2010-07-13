Кировоградщина: ситуация с пневмонией - под контролем

Ситуация с заболеваемостью пневмонией в Кировоградской области остается под контролем.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения в связи с обращением председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолия ГРИЦЕНКО относительно увеличения количества заболеваний в Новоархангельском районе Кировоградской области.

Как отметили в Минздраве, согласно оперативным данным, с начала мая 2010 года на территории Новоархангельского района отмечается увеличение количества госпитализированных больных с диагнозом «пневмония». Повышения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом по области в целом и в указанном районе на протяжении последних месяцев не отмечалось. Областные показатели заболеваемости острыми респираторными инфекциями отвечают сезону года, заверили в министерстве.

В связи с увеличением количества зарегистрированных случаев заболеваний пневмонией с мая 2010 года в области введен ежедневный мониторинг.

Кроме того, по данным Минздрава, с целью изучения ситуации в Новоархангельском районе в мае 2010 года работали комиссии, в состав которых входили главные специалисты Управления здравоохранения областной государственной администрации и областной санэпидстанции. В ходе расследования возникновения случаев заболеваний было установлено, что заболевания регистрируются в разных населенных пунктах, не связанных между собой никакими факторам. Болеют пневмонией преимущественно взрослые, начало заболевания внезапно, без развития воспалительных процессов в верхних дыхательных путях и признаков острых респираторных инфекций, ход заболеваний средней тяжести, отмечен позитивный эффект лечения обычными антибактериальными препаратами и в большинстве случаях наблюдалось быстрое и полное выздоровление больных. По результатам работы комиссий не были установлены причинные связи повышенной заболеваемости населения пневмонией с авиахимической обработкой полей и другими факторами, заверили в министерстве.

Также во время работы комиссий было проведено вирусологическое обследование госпитализированных больных. У них не были выявлены антигены вирусов гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.

По результатам исследований парных сывороток крови обследованных больных пневмонией из Новоархангельского района только в одном случае выявлено нарастание титров антител к вирусу гриппа А (H1N1) Калифорния.

Аналогичная ситуация с мая текущего года наблюдалась и в других районах области, констатировали медики.

Ситуация относительно заболеваемости пневмонией остается под контролем Управления здравоохранения Кировоградской облгосадминистрации и надзором Государственной санитарно-эпидемиологической службы области, заверили в Министерстве здравоохранения.