В Карпатах и на Прикарпатье сегодня очень сильные дожди

09:04, 13 июля 2010
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В отдельных районах - град

Ночью и утром 13 июля в Карпатах и на Прикарпатье ожидаются очень сильные дожди.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

На остальных территории Украины пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град.

Температура днем будет составлять 24-29°, в восточных областях и на севере Левобережья до 35°.

 

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