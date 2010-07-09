Новый метод лечения алкоголизма разработали российские ученые

Российские ученые открыли новый комплексный метод избавления от алкогольной и наркотической зависимости.

По словам руководителя междисциплинарной научной группы, кандидата биологических наук Марины Аксеновой, в лечении алкоголизма очень важно знать, по какому типу протекает заболевание.

По итогам проведенных исследований ученые выявили семь генетически обусловленных типов нарушений нейромедиаторного обмена в головном мозге.

Оптимальный курс лечения подбирается в зависимости от конкретного типа этих нарушений. До сих пор так широко генетическая составляющая болезни не рассматривалась.

Аксенова привела пример американской классификации, предусматривающей два типа болезни. Первый тип наследуется по мужскому типу по отцовской линии и связан с дефицитом дофамина - нейрогормона, медиатора нервной системы. Такой тип заболевания трудно поддается лечению и никакое кодирование не помогает.

Второй тип - смешанный. Здесь сочетаются несколько факторов - уклад семьи, в которой рос пациент, стрессовые ситуации и ряд других. Этим типом алкоголизма одинаково страдают и мужчины и женщины.

Согласно новому методу, пациент проходит психологическое исследование и генетический анализ параллельно. В итоге есть возможность сделать реальный вывод о типе и знаковых особенностях заболевания.

Как сообщила главный нарколог РФ Евгения Брюна, решение проблемы упирается еще и в осознание человеком проблемы алкоголизма. Так к правильному пониманию приходят, как правило, средние и мелкие бизнесмены, администраторы, менеджеры среднего звена. Все эти люди ходят в частные клиники.

"Что касается государственной наркологии, то здесь мы имеем дело уже с падшими людьми, которые все пропили, у них ничего нет: ни семьи, ни квартиры. В процентном соотношении данные люди составляют 2% от всего населения. Но не надо думать, что таким людям уже поздно помогать и они не нуждаются в медицинской и психологической поддержке", - добавила Брюна.

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