На Прикарпатье сложилась чрезвычайная ситуация

Председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК считает, что из-за дождей «ситуация в области чрезвычайно сложная».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации. Согласно их информации, сегодня на рассвете глава областной государственной администрации М.ВЫШИВАНЮК провел чрезвычайное оперативное совещание, после которого все его заместители разъехались по районам, которые больше всего пострадали от наводнения.

Распоряжением председателя ОГА районным государственным администрациям срочно выделены средства из резервного фонда на первоочередные работы по ликвидации последствий наводнения.

Как сообщил М.ВЫШИВАНЮК, «ожидается приезд в область министра по чрезвычайным ситуациям и его первого заместителя».

Комментируя ситуацию и неутешительные прогнозы, глава областной государственной администрации отметил, что «ситуация в области чрезвычайно сложная, в отдельных районах превышает уровень 2008 года, однако она под контролем МЧС и власти». М.ВЫШИВАНЮК отметил «высокую профессиональную работу работников МЧС в области, которые, «как и руководители районов, работают круглосуточно и ответственно».

«Главное - не допустить человеческих жертв, - подчеркнул председатель ОГА. - Главное внимание - обеспечение населения питьевой водой и продуктами питания».

В соответствии с прогнозами, 8-10 июля ожидается продолжение формирования высокого дождевого паводка. Прогноз уровней воды над нулем поста возле Галича 620 - 670 см, села Нижнев Тлумачского района – 830 - 880 см. Затопление заводей сельскохозяйственных угодий, подтопление отдельных приречных населенных пунктов, хозяйственных объектов.

Сегодня в верховье реки Прут и притоках ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,5-1,5 м. Сегодня-завтра на реке Прут в участке Коломыи ожидается выход воды на заводь.

В ряде сел Верховинского района наблюдаются оползни, селевые потоки. В Снятинском районе продолжается эвакуация людей, скота. Сложной является ситуация в Тлумачском районе, где с мест подтоплений проводится эвакуация детей, людей преклонных лет, инвалидов. Продолжающиеся дожди причинили вред Богородчанскому, Рожнятевскому районам. Возможный прорыв дамбы в селе Назавизов Надвирнянского района. В Калушском районе поток подбирается к сельского кладбищу, на котором в 20-х годах прошлого века хоронили людей, умерших от тифа. Отдельные села области отключены от газоснабжения.

В городе Коломые возможно затопление территории и цехов металлозавода, мясокомбината, плодоконсервного завода, бумажной фабрики и жилых домов в районе гидрологического поста.

Затоплены сенокосы и пастбища в городе Яремче, в районе гидропоста, подтоплены жилые дома в селе Микуличины, подтоплена территория и помещение лесозавода в пгт Верховина, фермы с. Заречье, жилых домов сел Криворивня и Зеленое Верховинского района.

Повреждены водозаборные сооружения в городах Ивано-Франковске, Калуше, Долине, Надвирной, Тлумаче и пгт Рожнятив. Водоснабжение города Калуша проводится по графику «из-за высокой мутности воды и напряженной работы канализационных насосных станций».

В городе Косов вышла из строя линия электроснабжения канализационных очистительных сооружений и разрушена часть канализационного коллектора.

В пгт Выгода Долинского района поврежден дюкерный переход водопровода и канализации к Выгодской больнице.

В городе Тлумач поврежден канализационный коллектор, две канализационных насосных станции и покрытия двух жилых коммунальных домов.

В городе Надвирна в результате затопления вышел из строя насос на канализационных очистительных сооружениях – используется резервный насос.