В Закарпатье подтоплены десятки частных домов и размыты дороги

В Закарпатье в результате интенсивных осадков уже подтоплены десятки частных домов и размыто несколько участков дорог.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Закарпатской области.

Как сказано в сообщении, интенсивные осадки в Закарпатье привели к подтоплению частных домов и повреждениям дорожного полотна в трех населенных пунктах Тячевского района.

Последствия подтоплений ликвидируют службы жизнеобеспечения района, уточнили в областном управлении МЧС.