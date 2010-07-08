В Закарпатье подтоплены десятки частных домов и размыты дороги

12:29, 08 июля 2010
Страна
0

В результате интенсивных осадков

В Закарпатье в результате интенсивных осадков уже подтоплены десятки частных домов и размыто несколько участков дорог.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Закарпатской области.

Как сказано в сообщении, интенсивные осадки в Закарпатье привели к подтоплению частных домов и повреждениям дорожного полотна в трех населенных пунктах Тячевского района.

Последствия подтоплений ликвидируют службы жизнеобеспечения района, уточнили в областном управлении МЧС.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter