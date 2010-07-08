В Закарпатье подтоплены десятки частных домов и размыты дороги
12:29, 08 июля 2010Страна
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В результате интенсивных осадков
В Закарпатье в результате интенсивных осадков уже подтоплены десятки частных домов и размыто несколько участков дорог.
Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Закарпатской области.
Как сказано в сообщении, интенсивные осадки в Закарпатье привели к подтоплению частных домов и повреждениям дорожного полотна в трех населенных пунктах Тячевского района.
Последствия подтоплений ликвидируют службы жизнеобеспечения района, уточнили в областном управлении МЧС.
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