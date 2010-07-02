Угрозы грибного сезона: каждая третья лисичка - радиоактивная

Благодаря теплой и влажной погоде, грибной сезон в Украине начался преждевременно. Рыжие лисички заполонили столичные переходы и остановки, но после проверки оказалось - каждая третья лисичка радиоактивная.

В лаборатории за этот сезон проверили тонны грибов - чистые встречаются крайне редко. Специалисты уже знают, откуда везут большинство загрязненных лисичек - чаще всего из Житомирской, Ровенской и Черниговской областей, где есть загрязненные места.

"Также грибы могут накапливать свинец, кадмий, мышьяк и ртуть", - рассказывают специалисты.

Например, в приобретенных журналистами на стихийном рынке и проверенных в лаборатории грибах, радиоактивность втрое превышает норму.

Вред от радиоактивных грибов ощутим не сразу. Радионуклиды накапливаются в костях, а затем облучают клетки изнутри. В отдельных случаях, говорят в лаборатории, это вызывает онкологические заболевания.

tsn.ua