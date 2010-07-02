В США истек срок годности 40 млн доз вакцин от гриппа H1N1

В США истек срок годности 40 миллионов доз вакцин против гриппа H1N1, закупленных государством после начала пандемии гриппа в 2009 году. Срок годности еще 30 миллионов доз препаратов истечет в ближайшее время, сообщает AP. Вероятнее всего, большая часть этих вакцин также не будет использована по назначению.

Всего для иммунизации населения США у нескольких крупнейших фармацевтических компаний было закуплено около 162 миллионов доз вакцины против гриппа A/H1N1. Таким образом, объем не использованных и подлежащих уничтожению вакцин может превысить 43 процента от общего объема госзакупок.

Ежегодно в США утилизируются миллионы доз просроченных вакцин против сезонных штаммов гриппа, однако их число редко превышает 10 процентов от общего объема закупленных государством перед началом сезонных эпидемий.

По словам представителей американского Минздрава, вакцины против пандемического штамма гриппа закупались исходя из наихудшего сценария развития пандемии. "Невостребованных вакцин действительно много, тем не менее, быть подготовленным к худшему куда более приемлемо, чем столкнуться с нехваткой лекарств", - заявил представитель министерства Билл Холл.

Одной из причин избытка вакцин против нового гриппа стала их высокая эффективность. Как выяснилось после начала вакцинации, для защиты от заражения вирусом A/H1N1 оказалось достаточно одной дозы вакцины, а не двух, как предполагалось ранее. Кроме того, крупные партии вакцины продолжали закупаться уже после того, как пик заболеваемости новым гриппом в США был пройден. Таким образом американские власти готовились ко второй волне пандемии, которой, однако не последовало.

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