Прикарпатье: подтвержден факт заболевания коровы бешенством

Проводятся эпидмероприятия

В селе Келыхив Снятинского района Ивано-Франковской области лабораторными исследованиями управления ветеринарной медицины подтвержден факт заболевания бешенством коровы в частном хозяйстве. Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, трупп животного сожжен. В очаге заболевания специалистами государственной службы ветеринарной медицины района проводятся противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия. Произошедшее находится под контролем Главного управления МЧС в Ивано-Франковской области.

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