Прикарпатье: подтвержден факт заболевания коровы бешенством
10:14, 02 июля 2010Страна
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Проводятся эпидмероприятия
В селе Келыхив Снятинского района Ивано-Франковской области лабораторными исследованиями управления ветеринарной медицины подтвержден факт заболевания бешенством коровы в частном хозяйстве.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, трупп животного сожжен. В очаге заболевания специалистами государственной службы ветеринарной медицины района проводятся противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия.
Произошедшее находится под контролем Главного управления МЧС в Ивано-Франковской области.
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