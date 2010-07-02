В центре Львова юноша провалился в канализационный люк

В центре Львова, на проспекте Свободы возле памятника Т.Шевченко, 22-летний парень провалился в канализационный люк, как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовского городского совета, это случилось вечером около 23.30.

«Друзья, которые были рядом, позвонили по телефону в управление чрезвычайных ситуаций. После этого по указкам и под надзором МЧС парня направляли к выходу. Вытащили потерпевшего около 4 часов утра через другой канализационный люк, что на проспекте Чорновола», - сообщил УНИАН начальник управления чрезвычайных ситуаций Львовского городского совета Владимир РОЩИН.

Потерпевший, который был в состоянии алкогольного опьянения, получил травму левой ноги, и после оказания медицинской помощи был отправлен домой.

Как отметили в управлении чрезвычайных ситуаций Львовского городского совета, канализационный люк на проспекте Свободы был закрыт, «но когда потерпевший на него наступил, то люк перевернулся».

Львовский городской совет обратился к жителям города с просьбой «быть осторожными и обходить канализационные люки».