"Солнечный витамин" защищает мозг

Американские неврологи нашли новое доказательство пользы витамина D для стареющего мозга. На примере обследования свыше тысячи человек в возрасте от 65 до 99 лет врачи рассмотрели ассоциацию между концентрациями в крови витамина D и результатами нейропсихологических тестов.

Пожилые люди как правило не получают достаточного количества витамина D из-за ограниченного воздействия солнечных лучей и других факторов. В данном исследовании только 35 процентов участников имели достаточные уровни витамина D, благодаря чему лучше справлялись с познавательными заданиями и имели улучшенные умственные способности, особенно в таких особенностях работы мозга, как когнитивная гибкость, сложность восприятия и мышление. Найденная связь сохранилась и после учёта других факторов, которые могли также повлиять на работу мозга.

Как поясняют учёные, когнитивные функции - это возможность нашего мозга управлять и использовать имеющуюся информацию в повседневной жизни. Умственные расстройства могут в свою очередь привести к слабоумию и болезни Альцгеймера, наиболее распространённой умственной проблемы в старости. Клиницисты Tufts University определили метаболические пути витамина D в гиппокампе и мозжечке, участвующих в планировании, обработке и формировании новых воспоминаний. Это говорит о том, что "витамин солнца" играет первостепенную роль для поддержания нормальных познавательных навыков в пожилом возрасте.

ami-tass.ru