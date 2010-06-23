На ближайшие три дня в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, на протяжении 23-25 июня в результате влияния активных атмосферных фронтов на большей части территории страны ожидаются дожди с грозами, местами шквалы и порывы ветра 15-20 м/с, в отдельных пунктах град; в южной и центральной части, а 23 июня и в западных областях сильные дожди, в Карпатах очень сильные.

Завтра в западных областях будет облачно, сильные дожди, грозы, местами град, в Карпатах очень сильные дожди; ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с; температура ночью 9-14°, днем 13-18°, в Карпатах на протяжении суток 5-10°. На остальной территории переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, в южных, центральных областях и в Крыму местами сильные дожди, в отдельных пунктах град; ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с; температура ночью 14-19°, днем 22-27°.

В Киевской области 23 июня переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы, в отдельных пунктах град. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 22-27°.

В столице переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, при грозах шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

22 июня температура воды в Черном и Азовском морях 23-25°, в Днепре возле Киева 22°.