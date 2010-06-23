Активные тренировки провоцируют проблемы дыхания у здоровых детей

Интенсивные занятия физкультурой могут спровоцировать у детей дисфункцию лёгких или другие дыхательные симптомы, аналогичные тем, которые имеют больные астмой, установили педиатры Калифорнийского университета и детской больницы Миллер /США/. Ранее врачи замечали, что энергичные упражнения у взрослых могут вызвать одышку и снижение лёгочной функции, даже при отсутствии медицинской истории астмы. Теперь доказано, что короткие периоды физической активности высокой интенсивности и сложности способствуют дыхательным проблемам и у здоровых детей, никогда не болевших астмой или аллергией.

Эффекты физических упражнений были проанализированы среди 56 здоровых детей. Почти у половины детей были зафиксированы симптомы сужения бронхов в ответ на выполнение физических занятий. Такой признак, называемый бронхостенозом, возникает в результате воспалительного ответа, вызванного сложными упражнениями, объясняют врачи. Нарушения лёгочной функции и клеточные изменения у детей без явных проблем со здоровьем проявились в результате дегидратации поверхности дыхательных путей после тяжелой физической тренировки, приводя к умеренному блокированию дыхательных путей.

ami-tass.ru