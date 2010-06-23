Компьютер и интернет ухудшают математические способности детей

Во всём мире политики и люди в сфере образования стремятся гарантировать всеобщий доступ населения к персональным компьютерам, а в развитых странах - к высокоскоростному интернету. Однако, как считают американские учёные Университета Дьюка, эти усилия могут иметь отрицательные последствия для детской грамотности, ухудшая математические навыки и навыки чтения. Пятилетние наблюдения 150 тыс. школьников показали, что у учеников 5-8 классов, особенно из неблагополучных семей, показатели успеваемости, как правило, ухудшаются, как только в их доме появляются компьютерные технологии.

В ходе наблюдения специалисты определили, как часто дети используют компьютер для домашних заданий, как часто смотрят телевизор или читают. Экспертам удалось проанализировать навыки чтения и математические способности у детей до и после приобретения компьютера и появления интернета в их доме, а также сравнить эти данные с успеваемостью детей, которые не имели дома ни интернета, ни личного компьютера. В результате выяснилось, что ученики средней школы в основном используют компьютер для общения и игр, таким образом современные технологии отвлекают ребёнка от учёбы и не позволяют заниматься как следует. Исследователи склоняются к мнению, что казалось бы полезные социальные программы по расширению доступа к современным технологиям на самом деле могут привести к ещё большему образовательному разрыву между детьми из благополучных и бедных семей.

ami-tass.ru