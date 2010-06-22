В Симферополе прекращен вызов скорой помощи по номеру 03
17:56, 22 июня 2010Страна
1
Поломался узел связи
Сегодня в Симферополе временно прекращен прием вызовов по скорой медицинской помощи жителям города.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Симферопольского городского совета.
"22 июня, в связи с выходом из строя узла связи, временно, с 15.00 до 20.00 прекращен прием вызовов по скорой медицинской помощи на телефон 03", - сказано в сообщении.
По экстренным вызовам жителей г. Симферополя просят обращаться по тел. 0679281475 и 0965314601.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter