В Симферополе прекращен вызов скорой помощи по номеру 03

Сегодня в Симферополе временно прекращен прием вызовов по скорой медицинской помощи жителям города.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Симферопольского городского совета.

"22 июня, в связи с выходом из строя узла связи, временно, с 15.00 до 20.00 прекращен прием вызовов по скорой медицинской помощи на телефон 03", - сказано в сообщении.

По экстренным вызовам жителей г. Симферополя просят обращаться по тел. 0679281475 и 0965314601.