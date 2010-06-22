В Украине уменьшилось количество чрезвычайных ситуаций

С начала года в Украине наблюдается уменьшение количества чрезвычайных ситуаций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Нестор ШУФРИЧ.

По его словам, в этом году на сегодняшний день зарегистрированы 33 чрезвычайные ситуации техногенного характера, 19 - природного и 7 – социально-политического.

При этом за указанный период уменьшилось количество погибших на пожарах (559 против 755 в 2009 году), на водных объектах (209 против 309).

«Это связано в основном с объективными факторами, однако могу высоко оценить уровень подготовки подразделов МЧС на местах», - сказал Н.ШУФРИЧ.