Инъекция стволовых клеток смертельно опасна?

Пациентка тайской клиники скончалась в результате инъекции стволовых клеток в почку, сообщает New Scientist. Клинический разбор случая выполнила международная группа специалистов из Таиланда и Канады. Результаты их работы опубликованыв Journal of the American Society of Nephrology.

Скончавшаяся пациентка страдала волчаночным нефритом. При этом заболевании клетки иммунной системы больного поражают здоровые ткани почек. После того как обычное лечение, которое подразумевает подавление иммунитета стероидными гормонами, не помогло женщине, она решила попробовать терапию стволовыми клетками.

Сотрудники клиники в Бангкоке ввели стволовые клетки, взятые из костного мозга больной, непосредственно в ее почку. Подобные методы лечения каких-либо заболеваний почек неизвестны современной медицине, отмечают авторы исследования. По прошествии трех месяцев состояние пациентки ухудшилось, и ей понадобился гемодиализ. Через 11 месяцев после лечения стволовыми клетками почку больной пришлось удалить. Еще через год женщина умерла.

В ходе патологоанатомического исследования медики обнаружили в почке женщины новообразование, состоящее из клеток костного мозга и кровеносных сосудов. Аналогичные опухоли позже были обнаружены в надпочечнике и печени умершей. По мнению специалистов, опухоли были образованы стволовыми клетками, которые вводились женщине в процессе лечения.

Авторы исследования не располагают информацией о названии клиники, услугами которой пользовалась скончавшаяся женщина. Таким образом, в настоящее время это учреждение, скорее всего, продолжает оказывать медицинские услуги пациентам.

medportal.ru