В Закарпатье и Крыму объявлено штормовое предупреждение

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды ГУ МЧС в Закарпатской области, по прогнозам Закарпатского гидрометеоцентра, вечером 21 июня и в течение суток 22 июня в области и в г. Ужгороде ожидаются грозы, местами - сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

Из-за осадков 22 июня на реках Закарпатской области будет наблюдаться повышение уровней воды на 0,3-1 метр.

В Центре пропаганды также уточнили, что при сильных ливнях на малых реках возможны кратковременные повышения уровней воды. Кроме того, в горах существует угроза образования селей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, 22-23 июня 2010 года на территории Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер скоростью до 17-22 м/с.

Кроме того, до 24 июня в лесах Крыма сохранится высокая, местами - чрезвычайная пожарная опасность.

22 июня на территории полуострова ожидается северо-западный ветер со скоростью 5 м/с, температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем - 27-32 тепла.