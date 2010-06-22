Власти Киева хотят сотрудничать с частными клиниками

Власти Киева рассматривает возможность сотрудничества с частными клиниками семейных врачей для улучшения терапевтической помощи населению города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции заместитель председателя Киевской городской государственной администрации, руководитель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам медицины Алла ШЛАПАК.

“Мы рассматриваем на сегодня возможность, и уже в этом году в ближайшее время мы запустим пилотный проект по сотрудничеству с частными клиниками семейных врачей, что создаст условия для улучшения терапевтической помощи населению”, - сказала А.ШЛАПАК.

“Речь идет о том, что в Киеве выделяются на медобслуживание средства на одного жителя. И мы просто хотим приобщить к оказанию этой помощи не только поликлиники, но и частные семейные клиники, которые на конкурсных условиях будут принимать участие в оказании первичной медицинской помощи”, - объяснила она.

Как сообщал УНИАН, 19 июня первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ выразил убеждение, что реформирование сферы медицины в столице следует начать с создания института семейных врачей.

А.ПОПОВ считает, что развитие, причем ускоренное, первичной медицинской помощи, а именно: создание института семейных врачей, автоматически приведет к тому, что люди меньше будут обращаться в стационарные учреждения и меньше вызывать «скорую» медицинскую помощь.