В России запретили фотографироваться с животными в цирках

В России введен запрет фотографироваться с животными в цирках. Соответствующий указ издал глава Росгосцирка Александр КАЛМЫКОВ, о котором стало известно после ЧП в подмосковном шапито, где леопард напал на ребенка.

Как передает РИА Новости, во время циркового представления хищник, которого после выступления выводили со сцены, напал на семилетнюю дочь дрессировщицы. Зверь нанес лапой удар по шее девочки. Ребенок получил тяжелую рваную рану и сейчас находится в реанимации. По словам медиков, состояние девочки тяжелое, но жизнь вне опасности.

“Это указ был издан в целях безопасности. Были случаи, когда зрители, прежде всего дети, подвергались нападениям животных или получали травмы, катаясь верхом на лошадях, верблюдах, во время фотосеанса в антракте", - сказано в сообщении.

Нападения животных на детей происходят, к сожалению, не так уж редко, отмечает агентство. Так, 29 мая в тамбовском зоопарке львица напала на четырехлетнюю девочку. Хищник затащила девочку в клетку, когда та подошла слишком близко, чтобы сфотографироваться. Девочка получила очень тяжелые травмы и была помещена в реанимацию.