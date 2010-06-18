Мостовенко назначили заместителем министра здравоохранения

Распоряжение Кабмина

Кабинет министров Украины назначил Раису МОСТОВЕНКО заместителем министра здравоохранения Украины. Текст соответствующего распоряжения № 1211-р от 16 июня за подписью премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА размещен на Правительственном портале. Справка УНИАН. До этого назначения Р.МОСТОВЕНКО работала заведующей инфекционным диагностическим боксированным отделением Национальной детской специализированной больницы "ОХМАТДЕТ" Минздрава Украины.

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