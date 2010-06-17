В выходные в больницах значительно возрастает смертность

Британские исследователи установили, что в выходные дни в больницах страны значительно возрастает смертность пациентов.

Ученые считают, что причина тому одна - отсутствие достаточного количества врачей в стационарных отделениях, которые в выходные дни остаются под опекой главным образом младшего и среднего медицинского персонала. страны.

Авторы исследования утверждают, что по этой причине в британских больницах ежегодно гибнет больше людей, чем в автомобильных авариях на дорогах.

От отсутствия квалифицированной медицинской помощи в выходные дни 2005-2006 гг. в клиниках Великобритании скончалось 3 369 пациентов, которых вполне можно было спасти, утверждается в исследовании, которое провели ученые из лондонского королевского колледжа (Imperial College London). Более того, исследователи уверены, что если бы эти больные поступили в стационары в рабочие дни, а не в выходные, то их жизни оказались бы вне опасности.

Ученые под руководством Пола Эйлина проделали титаническую работу: они изучили более 4 миллионов историй болезней пациентов, которые были госпитализированы в 163 больницы страны, и 215 000 заключений патологоанатомов о причинах смерти больных, умерших во время пребывания в стационаре. Все изученные данные относятся к 2005-2006 годах.

"Мы уверены, что более 3 000 смертей, случившихся в выходные дни в больницах, можно было бы вполне избежать. Причина одна: уровень медиков, на чьем попечении находятся стационарные отделения в выходные дни, заметно ниже уровня персонала в рабочие дни недели. По этой причине наблюдался рост смертности в субботние и воскресные дни", - пишет Пол Эйлин. Авторы подчеркивают, что руководству клиник следует очень внимательно подходить к вопросу составления графиков работ и дежурств персонала больницы, так чтобы в выходные дни медики стационара не оставались без возможности получить квалифицированную консультацию опытного специалиста.

Исследователи также обращают внимание на тот факт, что 3 369 неоправданных смерти - это больше, чем гибнет людей на всех автодорогах Великобритании ежегодно.

newsland.ru