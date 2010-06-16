На Днепропетровщине, вытравливая грызунов, погибли 3 человека
12:12, 16 июня 2010Страна
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Травили выхлопными газами
В Днепропетровской области во время вытравливания грызунов погибли три человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вчера в с. Новолозоватка Криворожского района в подвальном помещении частного жилого дома в результате нарушения мер безопасности (отсутствие средств индивидуальной защиты) во время вытравливания грызунов газами из выхлопной трубы автомобиля ЗАЗ-768 от отравления газами погибли три человека.
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