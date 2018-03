Каша на завтрак поможет похудеть

Если утром позавтракать рисом, гречкой или овсянкой, то в течение дня будете меньше есть жирного, утверждают американские исследователи.

Люди, которые едят зерновые каши — гречневую, рисовую, овсяную, кукурузную, ячменную и другие — в общем едят более здоровую пищу, утверждают американские ученые. К такому выводу они пришли в итоге 10-летних исследований.

Национальный институт сердца, легких и крови США (the US by the National Heart, Lung and Blood Institute) исследовал более 2 тыс. девочек-подростков. Оказалось, что любители каш больше пьют молока, меньше едят жирной пищи, мяса, яиц и сладких газированных напитков, пишет британский Telegraph. При чем, кашу следует есть на завтрак — тогда пища, которую вы едите в течение дня будет более здоровой, утверждают исследователи. также благодаря кашам значительно повышается физическая активность.

Зерновые богаты клетчаткой, железом, фолиевой кислотой, цинком и содержат меньше жиров, натрия, сахара и холестерина, чем другая пища, которую обычно едят на завтрак. Кроме этого, по мнению специалистов, завтрак должен быть плотным: у детей, которые хорошо завтракают, индекс массы тела ниже, они более активны и в общем лучше себя чувствуют чем те, у кого завтрак скудный или же они не завтракают вовсе.

smachno.ua