Хмельнитчина: с начала года изъято 7 тонн некачественной продукции

В Хмельницкой области с начала года изъято 6 тыс. 650 кг несвежей и некачественной продукции, которую позже утилизировали на специализированном предприятии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время брифинга начальник отдела ветеринарной милиции по проведению карантинных и ветеринарных мероприятий Николай ТИМОЩУК.

“Еженедельно осуществляются рейды с целью недопущения реализации в торговой сети областного центра, городов и районов области опасной продукции. Поэтому случаев массовых отравлений людей не допущено, как и возникновения каких-либо инфекционных заболеваний”, - заметил он.

При этом Н.ТИМОЩУК констатировал, что наблюдаются случаи заболевания крупного рогатого скота лейкозом, в частности в частном секторе. Во время весенних диагностических исследований установлено, что в Хмельницкой области насчитывается 251 животное с позитивным реагированием на возбудитель лейкоза. В процентном отношении это составляет всего 0,3% на область. Больше всего таких коров зафиксировано в Красиловском районе.

В целом, работники ветеринарной милиции осуществили 815 проверок подконтрольных объектов, выявили 426 правонарушений, за которые уплачено штрафов на сумму около 30 тыс. грн.