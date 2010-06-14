На Закарпатье объявили очередное штормовое предупреждение, существует угроза повышения уровней воды в реках. Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды ГУ МЧС в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, по прогнозам Закарпатского гидрометцентра, вечером 14 и в течение ночи 15 июня по Закарпатской области ожидаются сильные дожди, грозы.

Кроме того, синоптики предупреждают о сильных ливнях, граде, во время грозы местами шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

Кроме того, по данным Центра пропаганды, во второй половине суток и на протяжении 15 июня на реках области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,3 метра.