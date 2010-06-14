Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы

15 июня в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью в западной части Украины местами пройдут сильные дожди. Лишь в Крыму, Приазовье, а днем и в западных областях без осадков. Ветер южный с переходом днем на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 24-29°, в южной части и восточных областях 30-35°; в западных областях ночью 10-15°, днем 20-25°.

В Киеве и столичной области переменная облачность. Утром, днем пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, при грозах днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура по области ночью 17-22°, днем 24-29°. По г. Киеву температура ночью около 20°, днем 26-28°.

14 июня температура воды в Черном и Азовском морях 21-26°, в Днепре возле Киева 23°.