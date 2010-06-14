В Киеве 11 из 12 муниципальных пляжей не готовы

В Киеве по истечении двух недель со дня открытия купального сезона безопасным и приспособленным для отдыха остается всего один из 12 городских пляжей.

Как сообщил в интервью УНИАН заведующий отделом гигиенических проблем экологии Киевской санитарно-эпедемиологической службы Сергей ТИМОШЕНКО, служба подписала санитерно-гигиенический паспорт лишь одному пляжу - «Детскому» в Гидропарке.

«По крайней мере три еще могут в ближайшее время, в начале недели, получить согласования (санпаспорта – УНИАН) - это озеро Вербное, Чорторой в Деснянском районе и пляж на озере Радужное из тех 12, которые распоряжением КГГА готовятся в этом сезоне», - сообщил С.ТИМОШЕНКО.

Что касается зон отдыха возле воды, по его словам, их не оценивают как пляжи, где в обязательном порядке должны быть, в частности, сети водоснабжения, канализация, електроснабжение и прочее, и им, соотвественно, не выдают санитарные паспорта, как для пляжей.

Основной причиной, по которой столичные пляжи не могут получить согласование в СЭС, является, по информации С.ТИМОШЕНКО, отсутсвие водоснабжения и канализации.

По его словам, «есть беспокойство», что остальные 8 пляжей Киева в этом году вообще не смогут официально открыться.

Относительно того, что, согласно распоряжению городских властей от 31 мая, все 12 пляжей отнесены к таковым, «на которых разрешен отдых с купанием», С.ТИМОШЕНКО пояснил: «Это они сами так решили, что пляжи безопасны и можно начинать купальный сезон». По его словам, такое распоряжение обычно издается за два месяца до начала купального сезона с тем, чтобы в мае-апреле было выделено финансирование и были проведены работы по подготовке пляжей к эксплуатации.

«Распоряжение - это то, что они запланировали сделать, подготовить их по полной программе в соответствии с ГОСТом и постановлением Кабмина 2002 года, которое требует наличия санитарного паспорта и полной инженерной и другой подготовки – наличия спасательной службы, медпунктов и других мероприятий, как подсыпка песка, уборка, выставка контейнеров для сбора мусора, урн, работа питьевых фонтанчиков, пункта проката, борьба с зарослями, очистка дна. Это целый комплекс мероприятий подготовительного плана, которые выполняются в апреле-мае, чтобы к июню, к открытию купального сезона пляжи могли эксплуатироваться», - отметил С.ТИМОШЕНКО.

По его словам, СЭС будет осуществлять надзор за выполнением всех запланированных мероприятий на пляжах Києва, и если будут зафиксированы отклонения в пробах питьевой воды или водоема, то будет приниматься решение о закрытии пляжа.

Причиной того, что пляжи не были вовремя подготовлены к эксплуатации, он считает, в первую очередь, запоздалое финансирование. Кроме того, вовремя не было проведено подключение к водопроводным сетям, промывка инженерных сетей на территории пляжей, их профилактическая дезинфекция. И за это ответственность, по словам С.ТИМОШЕНКО, лежит на организации, у которой пляжи находятся на содержании - КП «Плесо».

Справка УНИАН. Несколько дней назад на официальном сайте мэрии столицы было обнародовано распоряжение КГГА от 31 мая №390, которым утверджены перечни: «Зон отдыха возле воды, на которых при условии выполнения комплекса мер по благоустройству и обустройства разрешено отдых с купанием» (18 мест), «Водных объектов, которые не рекомендованы для купания в летнем оздоровительном сезоне 2010 года» (50 мест), а также «Городских централизованных пляжей, на которых разрешен отдых с купанием» (12 мест).

31 мая столичная СЭС разместила на своем сайте информацию по результатам проведенных проверок, согласно которой перед началом купального сезона соответствующий комплекс подготовительных мер был выполнен в полном объеме лишь на одном пляже - «Детском».

4 июня в Главном управлении МЧС в Киеве заявили, что состояние мест массового отдыха населения на водных объектах столицы в период летнего сезона 2010 года оценивается как «неготовое». Такое заключение сделала Госинспекция гражданской защиты и техногенной безопасности столичного управления МЧС, которая провела проверку мест массового отдыха населения на воде.