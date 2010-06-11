В Коломые семья из 6 человек отравилась угарным газом

Вчера в 23.40 в Коломые Ивано-Франковской области в квартире пятиэтажного жилого дома была обнаружена в обморочном состоянии семья из шести человек, в том числе двое детей (1997 и 2009 г.р.), которые отравились угарным газом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, пострадавшие в среднем и тяжелом состоянии госпитализированы в Коломыйскую центральную и детскую больницы. Причина отравления устанавливается.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Ивано-Франковской области.