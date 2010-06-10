В Киеве реорганизуют Главное управление здравоохранения

Во исполнение решения Киевского городского совета об оптимизации структуры Киевской городской государственной администрации началась реорганизация ряда главных управлений, управлений и других структурных подразделений КГГА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горгосадминистрации.

В частности, начата реорганизация Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения Киева в Главное управление здравоохранения Киева.

В связи с вышеизложенным и во исполнение соответствующего решения Киевсовета, начальника Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения г. Киева Людмила КАЧУРОВА предупреждена о возможном освобождении в соответствии со ст. 40 Кодекса законов о труде Украины (“расторжение трудового договора по инициативе владельца или уполномоченного им органа).

Как сообщал УНИАН, 27 мая Киевсовет оптимизировал структуру исполнительного органа горсовета – Киевской городской государственной администрации - с учетом предложений Кабинета министров Украины.

Согласно принятому решению, из существующих в настоящее время 35 Главных управлений КГГА предлагается путем ликвидации и реорганизации оставить 27, а число управлений сократить с 11 до 7.