Минздрав и ЮНИСЕФ начали информационную кампанию в поддержку вакцинации в Украине

Министерство здравоохранения Украины и Детской фонд ООН (ЮНИСЕФ) начали информационную кампанию в поддержку вакцинации в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, в рамках кампании на протяжении года будут проходить информационные мероприятия, направленные на то, чтобы рассказать украинским родителям и общественности об опасности инфекционных заболеваний, а главное - о способе защиты от них, которым является вакцинация.

В рамках информационной кампании о защите от инфекционных заболеваний запланировано распространение информации о вакцинации с помощью радио и телевидения, а также распространение образовательной литературы в медицинских учреждениях.

В Минздраве напоминают, что инфекционные заболевания остаются одними пяти ведущих причин детской смертности в возрасте до одного года в Украине. Кроме того, каждый девятый ребенок, а в целом это свыше миллиона детей, в возрасте до 14 лет переболели инфекционными заболеваниями (за период с 2004 по 2008 гг.). Были зафиксированы смерти и тяжелые осложнения.

Несмотря на это, по словам министра здравоохранения Зиновия МЫТНИКА, уровень охватывания прививками против отдельных инфекций уже упал ниже 70%.

«В последующем это неминуемо приведет к эпидемическим вспышкам инфекционных болезней. Усиление просветительской работы является крайне необходимым и важным для возобновления доверия к вакцинации и возвращению к высокому уровню охватывания прививками в Украине», - отметил министр, комментируя начало информационной кампании.

«Отказ от вакцинации может привести к опасным последствиям как для отдельного ребенка, так и для населения в целом. Вспышка полиомиелита в Таджикистане - урок для нас всех: инфекции не признают границ», - заявила представитель ЮНИСЕФ в Украине Юкиэ МОКУО.

«В случае распространения полиомиелита на территории Украины, много невакцинированных детей могут стать инвалидами или умереть», - отметила она.