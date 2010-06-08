В Украине растёт спрос на органическую, живую косметику

ООО «Центр медицинских технологий им. Л.Г.Москаленко» планирует расширить ассортимент продукции ТМ Iren Bukur и торговую сеть до конца года. Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила президент компании Ирина БУКУР.

«Сейчас у нас идет становление ассортимента. Сейчас у нас 29 позиций, и мы плотно занимаемся серией для лица. Я думаю, к концу года мы добьемся результата и увеличим ассортимент продукции до 45 позиций», - сообщила И.БУКУР.

Кроме того, компания планирует расширять собственную сеть торговых точек. «Я думаю, к концу года у нас будет еще несколько торговых точек. Мы планируем открыть около 10 точек: три в Киеве, две в Одессе, кроме того, во Львове, Донецке и т.д.», - сообщила она, отметив, что на сегодня компания имеет 7 торговых точек: три в Киеве, две в Кировограде и по одной - в Харькове и Донецке. «Важно, чтобы в новых торговых точках, которые мы открываем, работали специалисты. И скорость расширения сети зависит от подготовки этих специалистов», - добавила она.

При этом И.БУКУР считает, что в Украине будет продолжаться тенденция роста спроса на органическую, живую косметику. Она отметила, что в 2009 г. вдвое выросло потребление украинцами органических натуральных продуктов, 90% которых составляют продукты питания и 10% - косметические средства. При этом около 3% всех этих продуктов производится в Украине, а более 90% - импортируется.

И.БУКУР считает, что Украина имеет огромный потенциал развития производства натуральной косметики, но на сегодня в Украине нет хорошего сильного бренда такой косметики. «Украинские производители сейчас имеют по 1-3 продукта достаточно хороших, натуральных. Но у нас нет сильного бренда, у которого была бы большая ассортиментная линейка, который бы постоянно совершенствовался и чтобы им люди могли гордиться», - добавила она.