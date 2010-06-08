Оливковое масло помогает быстро избавиться от лишнего веса

Американские врачи нашли в оливковом масле ещё одно полезное свойство - оно эффективно помогает худеть женщинам, излечившимся от рака молочной железы. Полученные результаты важны для пациенток с раком груди, так как лишний вес на момент постановки диагноза или даже умеренная полнота во время лечения рака связана с повышенным риском рецидива опасной болезни, особенно у женщин в период после менопаузы.

В рамках данного экспериментального исследования участницам предписали в течение 8 недель, а затем в последующие полгода два рациона питания с 1500 калорий - обычная диета с низким содержанием жиров или диета с оливковым маслом, похожая на средиземноморскую диету. Было зафиксировано, что 80% женщин, получившие с едой достаточные уровни оливкового масла /по крайней мере 3 столовые ложки в день/, потеряли более 5% веса, по сравнению с лишь 31% женщин, «сидевших» на низкокалорийной диете.

По словам онкологов больницы Мириам и Университета Брауна, многие больные раком груди не понимают важности поддержания нормального веса во избежание вероятности повторения заболевания. Медики заметили, что диета, обогащённая оливковым маслом, была предпочтительнее для пациенток и казалась им вкуснее обычной, таким образом женщины быстрее привыкали к ней и могли самостоятельно придерживаться правильного для их самочувствия рациона. Разработанная диета включала не только оливковое масло, но и полезные жиры, орехи, овощи, фасоль и другие растительные продукты. Женщины могли также есть ограниченное количество мяса птицы и рыбы, а красное мясо и полинасыщенные жиры были исключены из питания. Благодаря оливковому маслу пациентки не только быстрее худели, но и в меньшей степени ощущали чувство голода, добавляют клиницисты.

ami-tass.ru