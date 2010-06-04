Киевщина: в психоневрологическую больницу не дошел 1 млн. грн.

Следователями Управления СБУ в Киевской области возбуждено уголовное дело по факту присвоения в 2008 году средств из государственного бюджета в сумме почти 1 млн. грн., предназначенных для реконструкции и ремонта государственного медицинского учреждения – Киевской областной психоневрологической больницы в поселке Глеваха.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Киевской области, в 2008 году Киевский областной совет выделил такую сумму на строительство новой котельной в этой больнице. Ресурс новостройки должен был быть распределен на потребности не только медицинского учреждения, но и расположенного вблизи населенного пункта.

Установлено, что уже бывшие должностные лица одного из структурных подразделений Киевской областной государственной администрации заключили с одной из коммерческих структур соглашение о поставке оборудования для котельной установки. Злоупотребляя служебным положением, чиновники составили фиктивный акт приемки этого оборудования, подделав отчетную документацию. В этом акте даже отсутствуют номер и дата. Деньги областного бюджета были перечислены на расчетный счет частного предприятия-подрядчика.

Котельная для больницы до сих пор не построена.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах). Следствие продолжается.