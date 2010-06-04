Польше из-за сильных ливней угрожают новые наводнения

Сильные ливни в Польше вновь привели к увеличению уровня воды в реках, что угрожает новым подтапливанием населенных пунктов в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным польских СМИ, самая сложная ситуация на сегодняшний день наблюдается на юге страны, где до недавнего времени продолжалось устранение последствий наводнения в мае.

Власти некоторых городов готовятся к очередным подтапливанию и возможной эвакуации жителей.

В некоторых городах, среди которых столица Польши – Варшава, в последние дни несколько раз наблюдались грозы, в том числе с градом.

В результате подтапливания заблокировано также движение на автомобильных дорогах, в том числе на трассе номер 4, которая ведет от немецкой границы до пункта пропуска Корчова-Краковец на границе Польши с Украиной.

Наводнение угрожает также Подкарпатскому воеводству на границе с Украиной.

В ряду мест из-за подтапливания и оползней разрушаются здания.

Как сообщал УНИАН, польское правительство оценивало убытки от майского наводнения в стране, от которого пострадали более 100 тыс. семей и погибли 18 человек, в сумму, превышающую 2 млрд. евро.