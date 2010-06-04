Спасатели в Киеве не готовы к пляжному сезону

Состояние мест массового отдыха населения на водных объектах Киева в период летнего сезона 2010 года оценивается как «не готовое».

Такое заключение сделала Госинспекция гражданской защиты и техногенной безопасности столичного управления МЧС, которая недавно провела проверку мест массового отдыха населения на воде, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Киеве.

Как отмечается в сообщении, в Киеве в этом году планировалось организовать отдых на 11 коммунальных (КП «Плесо») и 10 частных зонах с массовым пребыванием людей возле воды, на которых разрешен отдых с купанием. Несмотря на то, что большинство пляжей уже начало свою работу, до настоящего времени остаются нерешенными вопросы, существенно влияющие на безопасность отдыхающих, отметили в ГУ МЧС.

В частности, на сегодняшний день отсутствует распоряжение Киевской городской государственной администрации «О подготовке городских пляжей и зон отдыха возле воды к оздоровительному сезону 2010 года и мероприятиях по предупреждению несчастных случаев на водных объектах» – как следствие не определены перечень зон отдыха возле воды, на которых разрешен отдых в оздоровительном сезоне, и перечень водных объектов, не рекомендуемых для купания населения, подчеркивают спасатели.

Также коммунальным предприятием «Плесо» и руководителями частных зон отдыха не разработаны и не согласованы с Госинспекцией гражданской защиты и техногенной безопасности МЧС Украины в Киеве, Государственной специализированной аварийно-спасательной службой на водных объектах МЧС Украины, Киевской городской санэпидемстанцией и с Главным управлением экологии и охраны природных ресурсов паспорта пляжей, констатируется в сообщении.

Кроме того, по данным МЧС, ни на одной из частных зон отдыха не проведено обследование дна акватории мест, определенных для купания. На коммунальных пляжах обследования дна проведено с нарушениями Закона «Об аварийно-спасательных службах», поскольку поисково-спасательная служба и спасители КП «Плесо» не прошли обязательной аттестации на способность к проведению спасательных работ и не внесены в специальный реестр аварийно-спасательных служб, что ставит под сомнение результаты обследования, говорится в сообщении.

Также на частных зонах отдыха, которые занимаются благоустройством территории за собственные средства, не созданы спасательные посты.

Несмотря на то, что «Плесо» оказывает медицинскую помощь, до сих пор не решен вопрос о получении на это лицензии в Министерстве здравоохранения. Не прошли аттестацию и медицинские работники, утверждается в сообщении.

В столичном управлении МЧС приводят еще ряд фактов, которые, по их мнению, свидетельствуют о неготовности коммунальных спасателей к пляжному сезону, и отмечают, что подобные нарушения отрицательно сказываются на безопасности отдыхающих.

По данным МЧС, на протяжении прошлого года во время отдыха на воде в Киеве погибли 62 человека. В этом году в течение мая вода унесла жизни уже семи киевлян.