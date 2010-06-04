Чем полезен цвет акации?

Настой цветков акации обладает жаропонижающим, противовоспалительным, отхаркивающим действием. Кору лучше использовать при расстройствах желудка и повышенной кислотности.

Внимание! В больших дозах это растение ядовито. Содержащийся в коре токсальбумин робин может вызвать раздражение слизистых оболочек. При отравлении отмечается нарастающее возбуждение.

Энергетические свойства. Акация отдает энергию, наполняя человека бодростью. Особенно полезна женщинам.

Сок не распустившихся цветков акации белой пьют по чайной ложке 3 раза в день при белях. Полезно также делать спринцевания настоем из цветов акации.

При белях полезно также жевать цветки белой акации, проглатывая их сок.

При гастритах с повышенной кислотностью полезен горячий настой коры молодых ветвей акации.

Для его приготовления 1 чайную ложку измельченной коры запивают 300 мл кипятка, кипятят 3 минуты, настаивают 1 час. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день (при хорошей переносимости можно пить по 1/2 стакана 3 раза вдень).

Настой цветков белой акации народная медицина рекомендует принимать как жаропонижающее и отхаркивающее средство, а в некоторых случаях (при отсутствии других лекарств) как спазмолитическое и вяжущее.

Настой: 1 чайная ложка цветков заливается 1 стаканом кипятка. Настаивать 1 час, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Хорошими лечебными свойствами обладает настойка цветков белой акации. Готовится она следующим образом: 1 столовую ложку цветков залить 200 мл спирта и настаивать в течение 10 дней. Используется как отличное растирание при радикулитах, плекситах, остеохондрозе, миозитах и миалгиях.

При застарелом ревматизме, полиартритных и подагрических болях хороший эффект оказывает настойка цветков, листьев и молодых веточек акации желтой. Приготовление и применение такое же, как и в предыдущем рецепте.

Настойка белой акации при наружном применении хорошо рассасывает варикозные узлы, помогает при тромбофлебитах. Больные места обильно смачивают настойкой и тщательно растирают.

Для приготовления настойки взять 30г сухих цветков или 50 г свежих и залить 200 мл водки. Настаивать 7 дней в темном месте.

При параличе конечностей настойкой цветков акации белой хорошо смазывать и растирать конечности 2—3 раза в день.

Акация белая в виде настоя (30 г сухих цветков на 200 мл кипятка) оказывает хороший эффект при спазмах желудка и кишечника, при хронических поносах, метеоризме. Замечено, что настои акации белой снижают кислотность желудочного

С лечебной целью заготавливают цветы, листья и кору молодых побегов. Цветы заготавливают во время цветения. Собирают их в полураспустившемся состоянии. Сушат в хорошо проветриваемом помещении при температуре 40-50°С. Кору и листья собирают в течение всего периода вегетации.

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