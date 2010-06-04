На Херсонщине 53-летнего мужчину укусила бешеная собака
11:18, 04 июня 2010Страна
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Пострадавший госпитализирован
В Херсонской области 53-летнего мужчину укусила бешеная собака.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, в городе Голая Пристань домашняя собака во время кормления укусила за руку 53-летнего мужчину - отца хозяина.
На следующий день хозяева собаки отвезли ее в отделение ветмедицины для проведения анализа на бешенство. 3 июня специалисты выявили у животного бешенство, о чем сообщили владельцам.
Пострадавший мужчина был госпитализирован в травматологическое отделение Голопристанской районной больницы. Состояние мужчины удовлетворительное.
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