На Херсонщине 53-летнего мужчину укусила бешеная собака

В Херсонской области 53-летнего мужчину укусила бешеная собака.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, в городе Голая Пристань домашняя собака во время кормления укусила за руку 53-летнего мужчину - отца хозяина.

На следующий день хозяева собаки отвезли ее в отделение ветмедицины для проведения анализа на бешенство. 3 июня специалисты выявили у животного бешенство, о чем сообщили владельцам.

Пострадавший мужчина был госпитализирован в травматологическое отделение Голопристанской районной больницы. Состояние мужчины удовлетворительное.