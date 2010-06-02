При содействии Фонда Ахметова «Развитие Украины» в Киеве открыта фотовыставка «Увидеть сердцем»

Цель выставки – привлечь внимание общества к проблеме сиротства в Украине и помочь детям осуществить свою заветную мечту – найти маму и папу.

1 июня 2010 года к Международному дню защиты детей Всеукраинский портал «Сиритству – нет!», журнал «Твой Малыш» и Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» открыли фотовыставку «Увидеть сердцем», посвященную детям-сиротам. На фотовыставке представлены работы пяты украинских фотографов: Дарьи Павловой, Александра Индычего, Анны Гордийчук, Марины Карпий и Дмитрия Ларина, которые посетили детские дома в разных регионах Украины и передали с помощью фото свои впечатления и свое виденье детей-сирот.

Цель выставки – привлечь внимание общества к проблеме сиротства в Украине и помочь детям осуществить свою заветную мечту – найти маму и папу.

Анатолий Заболотний, директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»: «В проекте «Увидеть сердцем» представлено 50 фото, а в целом есть 31 тысяча детей, которые могут быть усыновлены. То, что мы видим, - это фотоальбом нашего общества. Чувствуем ли мы радость, пересматривая эти работы? Войдут ли эти фотографии к альбомам детей или они решат навсегда вырезать детство из своих воспоминаний?.. Если сегодня одна из этих фотографий изменит чью-то жизнь и переместится в дом, если ежедневно из сайта www.sirotstvy.net в каждом регионе хотя бы один ребенок будет попадать в семью, то очень скоро нам не нужно будет наполнять сайт данными о новых и новых детях - наша общественная миссия будет выполнена».

Инна Рык, генеральный директор ВД «Едипресс Украина»: «Настоящая благотворительность – это искренний порыв души и стремление сделать в своей жизни что-то существенное. Именно таким является проект «Увидеть сердцем». Это не только попытка привлечь внимание к проблеме детей, которые остались без родителей, и уделить больше внимания тем, кто в ней нуждается, кто действительно нуждается в нашей помощи. Это реальная возможность помочь людям открыть свои сердца. И поверьте, за это воздастся сторицей! Убеждена: детей-сирот вообще не должно быть. Потому уже сейчас важнейшее – сделать для детей, которые лишены семейного тепла, все, чтобы не допустить второй волны сиротства, не дать этим детям повторить ошибку своих родителей. Необходимо научить их любить!»

После торжественного открытия фотовыставки состоялась вечеринка «Караоке со звездами», на которой дети-сироты имели возможность пообщаться и запеть со своими кумирами – Інусой Давудой (хит Digi Digi), Виталием Козловским, Анастасией Приходько - и получить мастер-класс по танцам от Сергея Костецкого.