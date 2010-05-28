Подготовят законодательный акт о госпомощи семьям с детьми?

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА дать поручение о подготовке законодательного акта, которым предусматривалось бы установление государственной помощи по уходу за ребенком до трех лет, помощь на детей одиноким матерям и государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в размере не ниже прожиточного минимума.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного, об этом идет речь в представлении, направленном Н.КАРПАЧЕВОЙ в канун Международного дня защиты детей Президенту по поводу защиты социальных прав детей из малообеспеченных семей, сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Омбудсман отмечает, что в семьях, где воспитывается четверо и больше детей, показатель бедности превышает 60%. Бедность таких семей с детьми становится хроническим явлением, и практически наследуется ими. Чтобы предотвратить это, по убеждению Н.КАРПАЧЕВОЙ, государственная помощь семьям с детьми, в частности помощь по уходу за ребенком до трех лет, которая в настоящее время составляет лишь 130 грн., и помощь на детей одиноким матерям (на детей в возрасте до 6 лет платится 230 грн., от 6 до 18 лет – 275 грн.) должны быть не ниже прожиточного минимума, установленного для ребенка соответствующего возраста. Такой подход, по убеждению Н.КАРПАЧЕВОЙ, должен применяться и при расчете социальной помощи малообеспеченным семьям.

Она отмечает, что острой остается и проблема реализации права на жилье детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, по достижению ими совершеннолетия. Согласно Закону «Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки», такие дети имеют преимущественное право на обеспечение жильем, но на практике эта норма не работает.

Даже в случае закрепления жилья за детьми-сиротами очень часто из-за халатности или заинтересованности должностных лиц это жилье незаконно отчуждается или разрушается, дети же остаются без крыши над головой и пополняют ряды беспризорных. В адрес Омбудсмана поступает ежегодно около тысячи обращений относительно защиты прав детей, каждое шестое из них касается именно жилищных прав детей-сирот.

В условиях финансово-экономического кризиса особую остроту приобретают вопросы сохранения пенсий, которые назначаются детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, в связи с потерей кормильца и инвалидностью, а также алиментов, которые начисляются им за время пребывания в интернатных заведениях. Как свидетельствуют результаты мониторинга Омбудсмана, не всегда решения о размещении этих средств на депозитных счетах банков, их сохранности и использовании принимаются руководством детских заведений в интересах ребенка.

Н.КАРПАЧЕВА поддерживает позицию Верховного Суда Украины относительно того, что оптимальным с точки зрения обеспечения интересов ребенка и надлежащего использования взысканных алиментов является перечисление их на личный счет ребенка в отделении Государственного сберегательного банка Украины.

На данное время, поскольку не существует определенного механизма открытия таких счетов, принимая решение о взыскании алиментов на содержание ребенка, переданного в орган опеки и попечительства для устройства в государственное детское заведение, суды обязывают родителей перечислять алименты не на детские счета, а указанным органам или другим государственным учреждениям, отмечает Н.КАРПАЧЕВА.