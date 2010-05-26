В смесях для курения - опасные психотропные вещества

Минздрав обнаружил опасные психотропные вещества в смесях для курения

Киев. 26 мая. УНИАН. Министерством здравоохранения с привлечением ряда научно-исследовательских институтов в результате экспертных исследований обнаружены опасные психотропные вещества, которые содержатся в так называемых „миксах" - растительных смесях для курения, таких как "Especia Legalize Mix", "Spise Gold", "Spise Diamond", "Afghan-mix" „Afghan essence", "Afghan incense" и т. п.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, в результате проведенных мероприятий установлено наличие в смесях для курения синтетических канабиноидов и ряда их гомологов, которые по своей структуре и действию на организм человека аналогичны особо опасному психотропному веществу, - тетрагидроканабинолу, включенному в Перечень наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и запрещенному для использования на территории Украины.

По данным Минздрава, указанные вещества в случае злоупотребления ими могут вызвать нарушение функционирования жизненно важных органов человека, также глубокие психические расстройства.

С целью запрета ввоза на территорию Украины и прекращения обращения в государстве растительных смесей для курения, содержащих указанные химические вещества, согласно пункту 4 постановления Кабинета министров Украины от 11 сентября 2003 года Комитетом по контролю за наркотиками на основании исследований указанных учреждений и организаций подготовлены выводы о принадлежности синтетических канабиноидов и 1-(3,4-метилэндиоксифенил)-2-пиролидинилпентан-1-он к аналогам психотропных веществ.

С учетом предложений правоохранительных органов и с целью предотвращения обращения веществ, являющихся предметом злоупотребления и дальнейшего их распространения, Министерством здравоохранения разработан проект изменений к Перечню наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Указанный законопроект прошел согласование в профильных центральных органах исполнительной власти.