Министр здравоохранения остается на своем посту

Проект постановления об увольнении Зиновия Митника с должности министра здравоохранения отозван из парламента.

Об этом сообщила народный депутат от БЮТ Раиса Сорочинская-Кириленко, которая является соавтором такой инициативы.

Политик не объяснила причины решения однопартийцев.

"Я нахожусь на больничном и чем обусловлено отзыве проекта этого постановления не знаю. О том, что документ снят с рассмотрения мне сообщил помощник. Его должны подписывать многие, но почему-то остались только двое ", - рассказала она.

Раиса Сорочинская-Кириленко подчеркнула, что она не изменила мнения о Зиновие Мытнике и деятельности министерства.

"Я осталась при своем мнении. Реформирование здравоохранения как не происходило при тогдашнем составе заместителей министра, так и не происходит сейчас ", - добавила нардеп.

Напомним, что 19 мая в парламенте был зарегистрирован проект-постановление народных депутатов из БЮТ Евгения Добряк и Раисы Сорочинской-Кириленко с требованием освободить Зиновия Мытника с должности министра здравоохранения Украины. Его обвиняли в непрофессионализме, безответственности и бездействии в реформировании отрасли, в частности, введении в Украине государственного медицинского страхования.

gazeta.ua