ВОЗ приняла глобальную стратегию по борьбе с алкоголизмом

Страны-члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приняли глобальную стратегию по снижению злоупотребления алкоголем, сообщает DPA.

По результатам единодушного голосования на ежегодной Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве 194 страны, состоящие в ВОЗ, подписали стратегию. Она включает рекомендации по борьбе с чрезмерным потреблением алкоголя, включающие снижение норм алкоголя в крови водителей, ограничение времени работы баров и магазинов спиртного, повышение налогов на алкогольную продукцию, массовое информирование о вреде спиртного и другие.

Предложенный комплекс мер, обсуждавшийся на протяжении двух лет, не является обязательным – он носит рекомендательный характер.

Производители алкогольных напитков, пристально следившие за обсуждением стратегии, уже выразили протест против ряда принятых ограничений. Они также заявили, что не заинтересованы в рекламе небезопасного употребления алкоголя.

По оценке ВОЗ, спиртное является третьим по значимости фактором риска инвалидности и преждевременной смерти. Считается, что алкоголь и возникающие на почве его употребления заболевания и происшествия ежегодно становятся причиной 2,5 миллиона, или 3,8 процента смертей по всему миру. В 320 тысячах случаев жертвами становятся молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет.

medportal.ru