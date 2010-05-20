Льготное налогообложение не приводит к снижению стоимости медпродукции – Счетная палата

Льготное налогообложение не приводит к снижению стоимости медицинской продукции и не делает ее более доступной для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель Счетной палаты Валентин СИМОНЕНКО.

По его словам, торговая наценка на лекарства, цены на которые подлежат государственному регулированию, должна быть не выше 37%, однако большинство аптек реализуют их с наценкой на уровне 150-200%, а в некоторых случаях и 300%.

В.СИМОНЕНКО отметил, что при отсутствии четкого определения термина «медицинское использование» и особенностей его документального подтверждения на протяжении 2007-2009 годов осуществлялось неэффективное освобождение от налогообложения более 45% товарных позиций изделий медицинского назначения.

По словам председателя Счетной палаты, в список лекарств, которые попали под льготное налогообложение, в частности, были внесены все средства для похудения, а также препарат «Виагра».

В Счетной палате отмечают, что, в соответствии с отчетностью Государственной налоговой администрации Украины, недопоступления в бюджет за 2007-2009 годы в результате освобождения от налогообложения операций по ввозу и продаже медицинских товаров составили 8,9 млрд. грн. В то же время сумма условно начисленного НДС при импорте этих товаров за указанный период, по данным Гостаможслужбы Украины, составила 10,8 млрд. грн. По расчетам контрольной группы Счетной палаты, проведенным на основании имеющейся в органах государственной власти информации, минимальные недопоступления в бюджет за указанный период оценивается более чем в 19,4 млрд. грн., то есть вдвое больше, чем официальные данные налоговиков.

В Счетной палате отмечают, что на протяжении трех последних лет в Украине зарегистрировано лекарств иностранного происхождения в 50 раз больше, чем отечественных. За это время в Украину было ввезено медицинской продукции на 53,6 млрд. грн., а экспортировано за ее пределы лекарств и медицинского оборудования на 2,5 млрд. грн.

«Таким образом, предоставление налоговых льгот способствовало поддержке иностранного производителя, импортеров и торговых предприятий, которые ввозили и реализовывали их продукцию. Государственная поддержка фармацевтической отрасли, существующая на сегодняшний день, не стимулирует развитие отечественного производства медицинской продукции и приводит к потерям доходной части госбюджета», – считают в Счетной палате.