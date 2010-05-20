Большой нос напрямую связан со здоровьем человека
Естественный барьер
Последнее открытие американских ученых доказало, что большой нос напрямую связан со здоровьем человека, пишет газета Daily Mail.
Исследователи из Университета штата Айова утверждают, что чем больше нос, тем труднее бактериям и частичкам пыли преодолеть естественный барьер, и, как следствие, попасть в человеческий организм. Более того, обладатели выразительных носов менее подвержены аллергии.
Ученые провели эксперимент: они создали два искусственных носа, причем один из них был в 2,3 раза больше другого, и прикрепили их к искусственным лицам. Кроме носов были созданы также и два варианта губ - маленькие и большие, которые через специальные трубочки вбирали в себя воздух с содержанием определенных частиц.
В итоге оказалось, что большой нос пропускал на 6,5% меньше загрязняющих веществ, чем обычный. Аналогичные результаты были получены и для губ: большие губы уменьшали попадание частиц пыли на 3,2%.
По словам самого руководителя проведенного исследования доктора Рене Энтони, именно крупный нос обеспечивает наилучшую защиту рту, за счет чего снижается риск возможного инфицирования и возникновения аллергической реакции.
Подобное открытие должно послужить хорошей новостью для таких известных обладателей выразительных носов, как актриса Сара Джессика Паркер, Барбара Стрейзанд и Жерар Депардье, отмечает издание.