Последнее открытие американских ученых доказало, что большой нос напрямую связан со здоровьем человека, пишет газета Daily Mail.

Исследователи из Университета штата Айова утверждают, что чем больше нос, тем труднее бактериям и частичкам пыли преодолеть естественный барьер, и, как следствие, попасть в человеческий организм. Более того, обладатели выразительных носов менее подвержены аллергии.

Ученые провели эксперимент: они создали два искусственных носа, причем один из них был в 2,3 раза больше другого, и прикрепили их к искусственным лицам. Кроме носов были созданы также и два варианта губ - маленькие и большие, которые через специальные трубочки вбирали в себя воздух с содержанием определенных частиц.

В итоге оказалось, что большой нос пропускал на 6,5% меньше загрязняющих веществ, чем обычный. Аналогичные результаты были получены и для губ: большие губы уменьшали попадание частиц пыли на 3,2%.

По словам самого руководителя проведенного исследования доктора Рене Энтони, именно крупный нос обеспечивает наилучшую защиту рту, за счет чего снижается риск возможного инфицирования и возникновения аллергической реакции.

Подобное открытие должно послужить хорошей новостью для таких известных обладателей выразительных носов, как актриса Сара Джессика Паркер, Барбара Стрейзанд и Жерар Депардье, отмечает издание.

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