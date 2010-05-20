Винниччина: мать 4-ёх детей убила свою новорожденную дочь

В Могилев-Подольском районе Винницкой области мать четырех детей убила свою новорожденную дочь.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Винницкой области.

39-летняя женщина была на 8-м месяце беременности, когда почувствовала приближение родов. Оставив в доме детей и мужа, она пошла в хозяйственное строение, и без чьей-либо помощи родила девочку. Затем роженица платком перекрыла ребенку дыхательные пути, положила новорожденного младенца в полиэтиленовый пакет и спрятала в сене.

Полная фигура позволила женщине скрывать беременность не только от соседей и детей, но даже от собственного мужа.

В этот же день женщине стало плохо, поэтому пришлось вызывать «скорую помощь». Врачи сразу установили причину внутриматочного кровотечения, и сообщили об этом в милицию. Правоохранителям женщина созналась в содеянном.

Она пояснила, что поступила так потому, что боялась осуждения со стороны соседей. По ее мнению, они бы считали, что пятый ребенок в семье только для получения государственной помощи.

Согласно судебно-медицинским исследованиям тела младенца, установлено, что ребенок родился живым, без патологий, а смерть наступила в результате механической асфиксии.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка».