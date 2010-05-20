Кто хочет отправить в отставку министра здравоохранения Мытника?

В парламенте зарегистрирован проект постановления об увольнении министра здравоохранения Зиновия Мытника.

Авторами документа являются депутаты от БЮТ Раиса Сорочинская-Кириленко и Евгений Добряк, сообщает сайт парламента.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что "в апреле текущего года ГлавКРУ обнародованы результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности Минздрава за период с 1 января 2008 по 18 ноября 2009".

"По результатам проведенной ГлавКРУ ревизии установлено, что закупка лекарственных средств, лечебно-диагностического оборудования и изделий медицинского назначения осуществлялась исключительно через ряд иностранных и украинских посредников", - подчеркнули депутаты.

Согласно документу, "эти действия привели к излишним и неэффективным расходам на сумму 51,2 миллион гривен".

"Следует отметить, что весь этот период деятельность Тендерного комитета МОЗ координировал и контролировал в соответствии с распределением функциональных обязанностей Мытник, который тогда занимал должность заместителя министра", - говорится в документе.

"Им лично подписывались и соответствующие договоры со стороны Минздрава", - подчеркнули депутаты.

Кроме того, в записке отмечается, что "по предварительным результатам ревизии...сделаны выводы о том, что только в результате...закупки за средства иностранного кредита 1000 единиц специализированных автомобилей Opel Combо, обусловлены дополнительные расходы средств госбюджета на сумму около 100 миллионов гривен".

Мытник считается приближенным к премьеру Николаю Азарову.

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