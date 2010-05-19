Вода из колодцев в подтопленных районах - опасна для жизни

В связи с подтоплением в населенных пунктах Закарпатской и Львовской областей главный государственный санитарный врач Украины Геннадий РОЖКОВ рекомендует населению использовать только воду гарантированного качества.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной санитарно-эпидемиологической службе Украины.

«В связи с подтоплением домов существует риск возникновения вспышек инфекционных болезней. Чтобы сохранить свое здоровье, следует соблюдать простые правила гигиены. Особенно будьте внимательны при употреблении воды из нецентрализованных источников водоснабжения, в частности из колодцев. Не используйте воду из колодцев для приготовления еды», - предупреждает он.

Главный государственный санврач отметил, что содержание колодезной воды может меняться ежедневно, в нее вместе с грунтовыми водами могут попадать вредные, ядовитые для человеческого организма вещества.

Со своей стороны Государственная СЭС проводит мониторинг складирования минеральных удобрений и пестицидов в регионах с целью предупреждения попадания ядовитых веществ в грунтовые воды.

«Родители должны помнить, что для приготовления еды детям следует использовать исключительно проверенные источники воды с гарантированным качеством», - отметил Г.РОЖКОВ.