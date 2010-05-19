Организм вырабатывает лекарство от ожирения

Лекарство от ожирения и диабета человеческий организм может вырабатывать сам, считают ученые из Технического исследовательского центра VТТ в Финляндии. Но только в том случае, если в рационе достаточно цельнозерновых продуктов.

Питание, богатое продуктами из цельного зерна, по мнению авторов исследования, может уменьшить риск ожирения и других болезней, связанных с метаболическим синдромом: диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые выяснили, что продукты из ячменя, богатые трудно перевариваемыми углеводами — пищевыми волокнами и крахмалами — способствует регулированию гликемического индекса.

Метаболический синдром также называют смертельным квартетом: нарушение углеводного обмена из-за снижения чувствительности к инсулину, абдоминальное ожирение, увеличение содержания холестерина в крови и повышение артериального давления.

Эти продукты перевариваются в основном благодаря полезным пищеварительным бактериям, населяющим кишечник человека. В процессе их работы, по мнению авторов исследования, выделяется специальный гормон GLP-1, который не только снижает риск развития метаболического синдрома, но и уменьшает чувство голода.

В настоящее время GLP-1 используется как лекарственное средство для снижения сахара в крови и лечения от ожирения. Но финские ученые уверены, что человеческий организм может его вырабатывать сам, если в диету включено достаточное количество цельнозерновых продуктов.

Не менее полезными исследователи считают и продукты из цельной ржи. А вот белым хлебом и мучными изделиями они рекомендуют не злоупотреблять, поскольку такие рафинированные продукты могут привести к развитию метаболического синдрома.

newsland.ru